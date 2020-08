3









Non solo Matuidi: la Juve è pronta a dare il benservito a diversi giocatori che non rientrano nel progetto tattico del neo allenatore Andrea Pirlo, o anche che pesano eccessivamente a bilancio con i loro ingaggi, come ad esempio Khedira Higuain, Bernardeschi e lo stesso Douglas Costa. Ma, tra i giocatori con la valigia in mano, secondo quanto riferisce Tuttosport, ci sono anche Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, finiti nel mirino del Valencia.





Entrambi giovani e in cerca di rilancio con vista Europeo, hanno faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonisti durante la gestione Sarri, e ora la Juve spera di registrare copiose plusvalenze con le loro cessioni: difatti sia De Sciglio che Rugani hanno un impatto a bilancio prossimo allo zero.





Ma attenzione anche a Douglas Costa, che resta nei radar del Manchester United. Legato alla Juve con uno stipendio da 4,5 milioni a stagione fino al giugno 2022, l’ex Shakhtar è reduce da una stagione disastrosa e tanti infortuni. Anche lui è tra i giocatori in uscita.