La Juventus domani sera avrà l'occasione di riscattare contro l'Inter la disfatta maturata in finale di Supercoppa qualche mese fa. Per farlo ci si affiderà quasi sicuramente alla coppia d'attacco composta da Paulo Dybala e da Dusan Vlahovic, con quest'ultimo che vuole scrivere il suo nome nelle lunga lista di giocatori che hanno timbrato il cartellino in una finale di Coppa Italia. Negli anni 2000 infatti, sono 14 le reti segnate dalla Juventus in finale di Coppa Italia (esclusi autogol), di cui 13 sono state realizzate da giocatori differenti. L’unico ad averni fatti di più in un singolo match è stato Medhi Benatia (doppietta nel 2017/18).