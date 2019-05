Nel finale del match contro la Sampdoria, la Juventus ha schierato in campo contemporaneamente tre giocatori classe 2000: a Moise Kean, partito titolare, si sono aggiunti Hans Nicolussi Caviglia e Manolo Portanova. Come scritto nella gironata di ieri su ilBiancoNero.com, i due centrocampisti hanno bruciato le tappe dalla Primavera all'Under 23 e sono pronti al grande salto. Staremo a vedere anche come si muoverà il mercato nelle loro direzioni. Quel ch'è certo, comunque, è che diversi giovani potrebbero rientrare nelle nuove rotazioni della Juve. Che con il cambio al vertice tecnico, ha tutto in discussione. Pure il destino dei suoi Duemila.