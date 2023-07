La nuova stagione è alle porte e la Juventus vuole farsi trovare pronta. Con l’arrivo del nuovo Football Director Cristiano Giuntoli, la società è pronta a muoversi per definire le diverse operazioni in entrata e in uscita in programma, dalla somma delle quali risulterà la rosa per l’annata del rilancio. A lasciare, potrebbero essere proprio due dei pezzi da novanta della squadra di Massimiliano Allegri, ossia Federico Chiesa e Dušan Vlahović, che per motivi diversi sembrano a oggi i candidati principali per un ‘sacrificio’ sul mercato finalizzato a finanziare i rinforzi necessari.Il futuro di questi due protagonisti assoluti del nostro calcio sarà ancora in chiave juventina? Ecco cosa ne pensano i bookies.Una seconda chance per Chiesa? - Il lungo infortunio, il rientro graduale, il tutto nel contesto di un campionato funestato da varie vicissitudini dentro e fuori dal campo. Non si può certamente dire che siano stati mesi facili per Federico Chiesa, attualmente al centro di diversi rumors circa un suo trasferimento, rinforzati dal fatto che il numero 7 potrebbe non rientrare nel progetto tattico. Secondo i traders, però, la permanenza in bianconero resta comunque l’ipotesi più quotata da Betclic, a 1.60, mentre la seconda possibile destinazione, il Newcastle, insegue a distanza a 5.00 (per Sisal a 3.50).Vlahović, tentazione Premier - Le sue prestazioni altalenanti hanno fatto più volte storcere il naso a molti osservatori, che hanno ripetutamente messo in dubbio le sue potenzialità come trascinatore verso un’altra era di successi. Ora, per Dušan Vlahović, le strade sono due, la permanenza alla Juve o il trasferimento a Londra, al Chelsea. In questo senso, bianconeri e i blues sono entrambi quotati a 2.00 da Betclic. Più staccati, a 4.50, il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco.