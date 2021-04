La Juventus è una squadra nata per attaccare. Da sempre, per sempre. Difficilmente la vedremo pensare prima a difendere che a cercare il gol, a chiudersi per 90'. Più facile trovare squadre che si chiudono proprio contro i bianconeri, piuttosto. Ma quando la Juve va in vantaggio le avversarie si scoprono per attaccare, e la squadra di Pirlo zac, colpisce in contropiede. O almeno ci prova. Perché a dire il vero non è che quando Ronaldo e compagni ripartono va a finire sempre bene... anzi, il più delle volte viene presa la scelta sbagliata.



L'ERRORE DI CHIESA - E questo succede tante, troppe volte. Così, partite che possono essere chiuse rischiano di rimanere in bilico fino all'ultimo, a volte arrivano danno e beffa insieme con l'altra squadra che magari segna e porta via un punto o - peggio ancora - ribalta il risultato lasciando l'amaro in bocca e mille rimpianti. Contro il Genoa è emblematica la ripartenza di Federico Chiesa, uno dei migliori dell'ultimo periodo: riparte in velocità, tre contro tre al limite dell'area rossoblù: il classe '97 fa la scelta sbagliata e passa il pallone a Perin. Cercava un improbabile filtrante per Morata, probabilmente. Ma il risultato è che il pallone è finito tra le braccia del portiere del Genoa e il contropiede è stato gestito nel peggiore dei modi.



GLI 'SPECIALISTI' - Ma non è la prima volta, perché i giocatori della Juve quando partono in contropiede spesso si perdono sul più bello. Che sia un tiro sprecato o l'ultimo passaggio sbagliato, bisogna lavorarci per sistemare questo difetto. Eppure di velocisti la Juventus ce n'ha: da Kulusevski a Cuadrado, da Alex Sandro a Chiesa. Ecco, lui, Federico: uno degli 'specialisti' di questi contropiedi sprecati insieme a Morata. Un aspetto da migliorare, perché sono errori che possono diventare fatali.