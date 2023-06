Il campionato è finito. E la Juve sta faticosamente cercando di voltare pagina. Con pure quei punti fermi che da più parti vengono invece visti come traballanti. Come l'allenatore, che resta Max Allegri fino a prova contraria, nonostante i tentativi milionari degli sceicchi d'Arabia. Ma anche l'attuale assetto societario per quel che riguarda l'area sportiva: aspettando Cristiano Giuntoli è invece a tutti gli effetti Giovanni Manna il direttore sportivo designato e operativo, quando il ds dello scudetto riuscirà invece a liberarsi dal Napoli occuperà poi un ruolo differente mentre il mercato della Juve è già iniziato e dovrà proseguire. Con idee chiare, nonostante le difficoltà. A cominciare dalla necessità di risolvere quei casi aperti che entro il 30 giugno andranno definiti una volta per tutte, casi interni da cui poi dipenderà molto delle prossime priorità di mercato. Si parla con Adrien Rabiot per esempio, ma il caso del centrocampista francese non è di certo l'unico.SCOPRI TUTTO IN GALLERY