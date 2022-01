Quanti cambi farà la Juventus? Lo racconta la Gazzetta dello Sport, sottolineando che in difesa oltre a Bonucci starà fuori pure De Ligt, squalificato come Kean, quindi spazio all’Under 23 De Winter accanto a Rugani.



In mezzo è da capire: McKennie e Locatelli potrebbero riposare e gli altri tre, Arthur, Rabiot e Bentancur si giocano due maglie. Occhio anche a qualche sorpresa: Allegri potrebbe dare spazio ad altri giovani, come il talentino Soulé.