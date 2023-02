Dopo la gara di Europa League la Juve torna subito in campo in campionato. Attesa domani contro lo Spezia. Allegri farà ampio turnover in vista del ritorno con il Nantes. Come riferisce tuttosport, il tecnico potrebbe far riposare sia Vlahovic che uno tra Di Maria e Chiesa con Soulé e Kean pronti a una maglia da titolare. Dubbi anche in difesa dove almeno uno tra Rugani e Gatti sarà in campo al posto di Bremer squalificato. Spazio anche per Iling Junior sulla fascia? L'allenatore bianconero ci pensa davvero.