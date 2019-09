La Juve batte 2-1 il Verona tra tante, troppe sofferenze. I bianconeri rimontano l'Eurogol di Miguel Veloso grazie al primo gol italiano di. Una partita che la Juve ha portato in fondo con grande, grandissima sofferenza ma che alla fine deve essere accolto come un risultato positivo perché, Sarri dixit, "arriva in un momento di costruzione". Nei voti dei giornali, però, ci sono tanti bocciati. Il primo è ovviamente Demiral che ha giocato una partita troppo irruenta causando il rigore poi fallito da Di Carmine. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è stata addirittura da 4,5. Anche il voto di Sarri nei giornali fa discutere, non tutti lo reputano sufficiente... QUI i voti de Ilbianconero.com