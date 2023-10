DaOggi cominciano gli impegni dei Nazionali. Sono quattro i giocatori della Juventus a scendere in campo nella giornata di giovedì 12 ottobre 2023. Comincia Fabio Miretti, poi tocca a Samuel Iling-Junior e infine a Arek Milik e Wojciech Szczęsny. A essi ne vanno aggiunti due, ma andiamo con ordine.Alle 15:30 Fabio Miretti scenderà in campo per il test tra Italia Under 21 e Italia Under 18, poi alle 19:45 l'Inghilterra Under 21 di Samuel Iling-Junior affronta la Serbia Under 21 nel match valido per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Chiudono la giornata Arek Milik e Wojciech Szczesny: la Polonia fa visita alle Faroe alle 20:45. In palio punti per il Gruppo E di qualificazione ai prossimi Europei.Il 13 ottobre 2023 da noi, alle 02:30 nostrane, giocano, invece, Bremer e Danilo con il Brasile contro il Venezuela.JUVE IN NAZIONALE, IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DEL 12 OTTOBREItalia Under 21 - Italia Under 18, ore 15:30 (Miretti)Inghilterra Under 21 - Serbia Under 21, ore 19:45 (Iling-Junior)Faroe - Polonia, ore 21:00 (Szczesny, Milik)Brasile - Venezuela ore 02:30 del 13 ottobre (Bremer e Danilo)