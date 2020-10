Nelle convocazioni di Andrea Pirlo per la partita di questa sera contro il Verona spiccano cinque assenze rispetto ai componenti della rosa bianconera. Defezioni integrate con alcuni giovani della Juventus Under 23.

Ecco chi ha dovuto dare forfait:

Il lungodegente MATTHIJS DE LIGT già rientrato in gruppo ma con un regime di allenamento "soft": vicino il recupero dall'operazione alla spalla destra d'inizio agosto.

ALEX SANDRO alle prese con una lesione muscolare alla coscia destra che gli ha impedito di fare il suo esordio stagionale: ne avrà ancora per un mese.

GIORGIO CHIELLINI è uscito per un fastidio muscolare contro la Dinamo Kiev, nessuna lesione riscontrata ma per almeno una settimana è meglio non forzare.

CRISTIANO RONALDO sta aspettando di negativizzarsi dal Covid-19, dopo la positività emersa dodici giorni fa.

FEDERICO CHIESA deve scontare la giornata di squalifica in seguito all'espulsione rimediata contro il Crotone.