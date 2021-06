Oggi è il #WorldEnvironmentDay

Quest'anno, con @onetreeplanted, grazie ai nostri gol abbiamo piantato 25.000 alberi

L'attività riprenderà anche l'anno prossimo! Per continuare a segnare per noi e per l'ambiente #GenerationRestoration pic.twitter.com/O7MuIlV5e8 — JuventusFC (@juventusfc) June 5, 2021

La Juventus è stata di parola e ha dato seguito all'iniziativa per l'ambiente messa in atto per questa stagione: grazie ai 108 gol segnati durante l'annata di mister Pirlo, sono stati piantatialberi! Un piccolo grande gesto per il bene del pianeta.