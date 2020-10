Il 29 ottobre è una data che per la Juventus è sinonimo soprattutto di partite sul campo del Bologna e di doppiette, in diverse epoche. Questa coincidenza è avvenuta quattro volte nella storia, con un bilancio di due vittorie bianconere e due pareggi. Nessun successo bolognese. Nel 1950 fu addirittura cinquina: Manente, due gol di Praest e uno a testa per i due Hansen (Karl Aage e John). Nel 1961 fu invece 2-2, con Sivori e Leoncini raggiunti da un doppio Perani. Nel 1978 finì 0-0. Mentre nel 2008 la Juve s'impose per 2-1: due reti di Nedved e risposta di Di Vaio (ex Juve peraltro).