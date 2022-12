Le difficoltà del momento, qualche problemino, ma un sorriso verso il futuro. Allegri può sorridere in prospettiva, perché avrà a disposizione un jolly a tutti gli effetti per la rimonta scudetto. Chie? Federico Chiesa consentirà al tecnico di ragionare su tante opzioni tattiche in cui sfruttarlo. Come si legge sul Corriere dello Sport, "è verosimile che alla ripresa Max continui a puntare sul 3-5-2 e che quindi il numero 7 possa agire da attaccante, come ha fatto ieri accanto a Kean. Ma questo sistema permette anche un’alternativa: Federico da esterno sinistro a tutta fascia, altra posizione occupata ieri in allenamento. Chiesa, inoltre, può fare l’esterno del tridente nel 4-3-3 - idealmente con Vlahovic al centro e Di Maria a destra -, così come nel 4-4-2, modulo in cui può anche fare l’attaccante. Seconda punta oppure, all’occorrenza, anche la prima, come accaduto contro il Chelsea, in piena emergenza, la scorsa stagione".