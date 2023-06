Tra i vari giovani lanciati in prima squadra da Massimiliano Allegri in questa stagione c'è anche il profilo di Alessandro Sersanti. Il centrocampista classe 2002 però ha attirato su di se anche le attenzioni di altri club, che vorrebbero prelevarlo in prestito per la prossima stagione. Già, perchè Sersanti ha già rinnovato con i bianconeri fino al 2025 e ora cerca un club in cui andare a farsi le ossa in prestito. Come riportato da Calciomercato.com, in Serie B piace a Pisa e Catanzaro, le quali saranno vigili su quello che sarà l'evolversi della situazione.