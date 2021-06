La Juve lo ha riscattato da pochi mesi, tra alti e bassi è stato pure uno dei giocatori più positivi della stagione. Eppure Weston McKennie è tutt'altro che incedibile. Certo, anche per lui serve l'offerta giusta, che in Premier potrebbero anche decidere di presentare. Con il Tottenham di Fabio Paratici in prima linea.