Come riporta Sky Sport, non mancano le pretendenti per Moise Kean. Sul talento classe 2001, ci sono in pressing sia Everton che Arsenal, entrambe pronte ad accogliere Kean per 35 milioni di euro. La cessione non sarebbe un'ipotesi da scartare per la Juventus, anche se ad una condizione: mantenere il diritto di riacquisto. Qualora accadrà, si tratterebbe di un'operazione alla Morata, con un pagamento alto del cartellino ed una '"recompra" fissata ad una cifra di poco superiore. Tra i 35-40 per l'acquisto e 40-45 per il ritorno.