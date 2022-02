Come racconta Tuttosport, arrivano tante parole d'amore nei confronti della Juventus. Anche dall'ultimo arrivato, Dusan Vlahovic: "Sono emozionato e orgoglioso per aver firmato con la Juve, la scelta è stata facile perché è nel DNA della Juventus di vincere, lottare e non mollare mai. Penso che questo faccia parte del mio carattere". Totale sintonia con il club non soltanto negli obiettivi ma pure nella voglia di primeggiare e nel mettere la squadra davanti a tutti.