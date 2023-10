Mancano solo poche ore a, il grande evento in scena aldi Torino per celebrare i 100 anni di proprietà dellada parte della famiglia. Una maxi festa, a cui sono state invitate anche numerose leggende bianconere del passato più o meno recente, che scenderanno in campo anche per una spettacolare partita di calcio a sette.Alcune di loro sono già in città, come testimoniato da una foto condivisa sui social da Fabrizioche ha suscitato non poca nostalgia tra i sostenitori della Vecchia Signora: intorno al tavolo per un pranzo, infatti, si possono notare Antonio Conte, Ciro Ferrara, Moreno Torricelli, Paolo Montero, Marcello Lippi, Simone Pepe, Mark Iuliano, Angelo Di Livio, Gianluca Pessotto, Angelo Peruzzi e Claudio Marchisio, oltre allo stesso Ravanelli., inoltre, si è presentato alla Continassa, dove ha incontrato Massimiliano: tra i due un caloroso e affettuoso abbraccio, come si può vedere nel video condiviso dalla stessa Juve sui propri canali ufficiali in attesa del grande evento di questa sera, che sarà condotto da Cristina Chiabotto.