La Juventus è la squadra che ha vinto non solo più scudetti in Italia, ma anche più Coppe Italia: 13, contro le 9 della Roma, le 7 di Inter e Lazio e via a scendere... fino all'unica Coppa Italia vinta dall'Atalanta, nel 1963 in finale contro il Torino. La Dea successivamente è arrivata in finale altre tre volte, perdendo nel 1987 contro il Napoli, nel 1996 contro la Fiorentina e nel 2019 contro la Lazio.



La Juve ha invece all'attivo 19 finali di Coppa Italia: 13 vinte, appunto, le ultime quattro delle quali consecutivamente con mister Allegri tra il 2015 e il 2018. E 6 perse, l'ultima delle quali l'estate scorsa col Napoli.

Appuntamento domani sera alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per Juve-Atalanta.