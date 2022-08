Quella di oggi non sarà una giornata come le altre per Paulo. Per la prima volta dal 16 maggio scorso, data che rimarrà sempre nei suoi ricordi per l'ultimo abbraccio ricevuto tra le lacrime dai tifosi della, tornerà infatti all', su quel terreno di gioco che per lui è stato sinonimo di "casa" per sette anni. Lo farà con la maglia della, per un big match al quale ha voluto prepararsi nel migliore dei modi, al punto che in settimana - come scrive La Gazzetta dello Sport - ha rifiutato interviste e impegni con gli sponsor, non ha parlato e si è allenato anche nel giorno di riposo.- A testimoniare ciò che è stata per lui la Vecchia Signora, del resto, sono anche e soprattutto i numeri:(che lo rendono il nono marcatore di sempre, ex aequo con Roberto Baggio),, in aggiunta a una Champions League persa sulla linea del traguardo. Insomma, la sua presenza non è di certo passata inosservata dalle parti della Mole, e per questo pomeriggio Paulo si aspetta un'accoglienza positiva (da parte sua ha già promesso che in caso di gol non esulterà): un piccolo antipasto lo ha già assaggiato ieri, con gli oltre cento tifosi bianconeri accorsi a salutarlo al suo arrivo in hotel a Torino.- Gli ingredienti per vivere una serata emozionante, quindi, ci sono tutti: lo ha detto lui stesso affidando i suoi pensieri a un post su Instagram ( LEGGI L'ARTICOLO ), in attesa di. Il popolo giallorosso, comunque, non deve aver paura: ai fan della Roma la Joya ha assicurato di dare il massimo, come ci si aspetta da un professionista come lui, che nella capitale ha ricevuto la miglior accoglienza possibile. "Sarà un grande spettacolo", ha aggiunto l'argentino. E se lo godrà fino alla fine...