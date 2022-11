Per capire le difficoltà della'è un dato raccolto da Opta che evidenzia - soprattutto in attacco - alcuni problemi nei primi 45 minuti dei bianconeri. Per la prima volta da quando Opta raccoglie il dato infatti, (dal 2004/05). Si sente almeno fino ad ora l'assenza di Dusan Vlahovic, con solo Milik in attacco ma poco supportato dai compagni.