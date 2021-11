La sensazione è che il bicchiere sia decisamente mezzo vuoto e non mezzo pieno. L'avvio stagionale dellaè uno dei più complicati del recente passato, fatto di insidie e di cadute inattese, non tanto contro le big quanto contro le piccole. Main che cosa può trovare conforto? La Gazzetta dello Sport ha fatto un'analisi di quello che può, ma anche di cosa deve necessariamenteper ripartire al meglio dopo la sosta.Innanzitutto la capacità di reagire, anche con rabbia. Riuscire a vincere contro lodopo il doppio ko con, segnando quattro reti e tirando in porta come mai in stagione, è un segnale incoraggiante. Lo aveva fatto notare anchedopo la sfida coi russi e i giorni di ritiro. Il successo è arrivato nuovamente pochi giorni dopo, contro la, più sofferto ma ugualmente importante. Da salvare, ovviamente, il percorso europeo: quattro vittorie su quattro, qualificazione già centrata e possibilità concreta di chiudere al primo posto il girone. Tutto questo nonostante in campionato le certezze sono decisamente meno solide. Il terzo aspetto, il legame tra squadra e allenatore: in momenti difficili è facile che si remi in direzioni diverse, soprattutto dopo l'imposizione di un ritiro. Invece no: le difficoltà restano, ma lo sforzo è coordinato.Tra i numeri negativi, quello che spicca è relativo ai (pochi) gol segnati:, mancano i gol degli attaccanti e si dovrebbe tirare maggiormente nello specchio della porta (la statistica dice 50 tiri tra i pali). E questa difficoltà sembra essere figlia di una mancanza di identità di squadra: tra infortuni e indisponibilità varie,, in cinque occasioni inserendo benrispetto al match precedente. Troppe. Ultimo aspetto, ma forse il più traumatico: il bilancio con le piccole. Solo un punto con, due sole vittorie con altre squadre in lotta per la salvezza (). Mentre con le big ha perso solo col, pareggiando con le milanesi e battendo