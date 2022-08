Come racconta il Corriere dello Sport,è partito da Marsiglia con un volo privato decollato nel primissimo pomeriggio, l'arrivo a Caselle poco dopo le 15 e poi di corsa alla Continassa: toccata e fuga allo Juventus Training Center, arrivo al J Medical già prima delle 16. Qui è stato accolto da una sessantina di tifosi, visite mediche concluse solo dopo le 20.30 e ancora serata di lavoro per la realizzazione delle immagini con cui verrà lanciato nel mondo bianconero anche via social nella giornata di oggi. Ridotte al lumicino le possibilità di vederlo già domani almeno in panchina con la Roma, ma per trovarlo in campo con la sua nuova maglia numero 14 resta solo questione di tempo.