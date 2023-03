Massimilianoguarda con un sorriso ai match delle nazionali che sono andati in scena questa sera, match che hanno visto protagonisti diversi calciatori dellaAvevamo lasciato un Dusanin difficoltà a Torino, adesso sembra essere rinato. Entrato nel secondo tempo, ha trascinato la Serbia alla vittoria contro il Montenegro con una doppietta ( QUI i video) nel finale di match: mancino di prima in area e poi conclusione precisa, sempre di sinistro, per spiazzare il portiere avversario. Per, con la Francia, 81 minuti in campo con la stessa consistenza di sempre, o almeno dell’ultimo periodo. Per lui 3 contrasti vinti su 4, 4 duelli aerei vinti su 4, 1 tiro in porta e l’83% di passaggi riusciti. Clean sheet per, la sua Polonia ha vinto 1 a 0 contro l'Albania.Anche i giovani, o più o meno giovani, hanno fatto bene con le maglie delle rispettive rappresentative. Nicolòha fatto domandare ai più: ma perché gioca con l’Under 21? Per lui assist da punizione e una magia, sempre da calcio piazzato, che si è fermata solo contro il palo. Ottimo anche l’impatto dicon la Turchia Under 21: all’esordio da titolare, per lui subìto un gol ( QUI il video).