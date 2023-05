Può essere Dusan, il sacrificato di lusso? La Gazzetta dello Sport in edicola non esclude questa possibilità. Chepossa partire a fine anno. Per il quotidiano, la rete al Lecce può cambiare il finale di stagione del serbo e anche quello della Juventus, ancora in corsa per conquistare un posto in Champions e l’Europa League: "Ma non è detto che basti per assicurare a DV9 un futuro bianconero".Chi è che prenderebbe Vlahovic, a questo punto? Club diversi tra loro, ma disposti a non badare a spese pur di risolvere il problema del centravanti. Il Bayern in primis, poi il Newcastle, ma c'è anche il Chelsea pronto a diventare di Pochettino. Un po’ per l’età (23 anni), un po’ per lo status attuale (centravanti della Juve) e molto per i margini di crescita, il nome di Vlahovic figura nelle liste di tutti questi top club, spiega Gazzetta. Che aggiunge: "Alla Continassa sono perfettamente consapevoli che da un giorno all’altro potrebbe arrivare una proposta irrinunciabile. Più o meno come è capitato un anno fa per Matthijs De Ligt, poi trasferitosi al Bayern. Il rischio è concreto, a maggior ragione visti gli spifferi che da tempo arrivano dalla Serbia".