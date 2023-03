Che ormai fosse sul viale del tramonto lo si era capito da un po', ma la sua prestazione di ieri contro laha lasciato davvero un sapore amaro.Il capitano dellaè tornato in campo da titolare per la prima volta dal novembre scorso, riuscendo però a rimanere sul terreno di gioco solo un tempo: 45 minuti di corse (molte a vuoto), errori (tanti, soprattutto in fase di costruzione) e, sintomo che la condizione fisica è ben lontana dall'essere quella di una volta.Con lui sul terreno di gioco i bianconeri hanno subito, rischiando di vanificare la doppietta firmata da Gleisone Adrienche sembrava poter essere il preludio di una serata tranquilla, con pochi affanni, l'ideale in vista di un impegno importante come quello di Europa League contro il Friburgo. Non è stato così, perché. E Bonucci, come dicevamo, non ha fatto nulla per metterla in discesa, anzi: immobile in area sul gol di Tommaso, non ha potuto fare niente nemmeno per evitare quello di Filip, mostrandosi appunto in evidente difficoltà soprattutto sul piano fisico.La sensazione, in poche parole, è che questa squadra (o quantomeno l'undici titolare) possa iniziare a fare a meno di lui. Tante volte, del resto, si è sottolineato come la difesa tutta brasiliana avesse ormai trovato un suo equilibrio e fosse diventata una garanzia di solidità. A questo proposito, sembra quasi un'eresia ma ieri sera, nell'osservare Bonucci,, o almeno la sua versione delle ultime settimane. Sì, di recente con lui in campo era davvero tutta un'altra storia: quando tornerà dall'infermeria, del "numero 19" potrebbe non esserci più bisogno, almeno per un po'.