Un solo gol, nove subiti e soprattutto zero punti fatti. Questo il bilancio della Juventus in campionato prendendo in considerazione solamente le partite in trasferta contro le big. Fino ad ora, i bianconeri hanno affrontato fuori casa il Milan (perdendo 2-0), il Napoli (netta sconfitta per 5-1) e la Roma, perdendo 1-0. Contro l'Inter domani sera una chance per cambiare questa statistica.