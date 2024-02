Il duro momento che sta vivendo la Juve sta costringendo la società della Continassa ad accelerare i tempi per le trattative di mercato da portare a termine nella prossima sessione e i nomi di interesse sono molti. Tra questi non è mai tramontato il profilo di Zaniolo, attualmente in forza all’Aston Villa ma che farebbe carte false pur di tornare in Italia. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri starebbero seguendo la situazione con attenzione, ma sull’ex giallorosso c’è l’interesse anche di Milan e Fiorentina.