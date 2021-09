La Juventus, lo sappiamo, se può andare a pescare una ghiotta opportunità di mercato a parametro zero ci pensa seriamente. Specialmente in un periodo in cui soldi per fare bene mercato non ce ne sono così tanti. E allora ecco che la scadenza di contratto di Franck Kessie può costituire un'opportunità per il direttore sportivo bianconero Cherubini, anche se, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la Juve deve affrontare la nutrita concorrenza diAlcuni club anche molto ricchi, quindi. Non sarà facile.