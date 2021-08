La Juventus non ha mai dimenticato il talento di ​Tanguy Ndombele, centrocampista francese del Tottenham balzato agli onori delle voci di mercato oltre due anni fa. Un giocatore che continua a far gola anche al club bianconero, tuttavia c'è da superare una concorrenza di livello molto molto alto. Secondo The Athletic, infatti,alcune delle società che recitano il ruolo del leone sulla scena calcistica mondiale. Nel frattempo a centrocampo la Juve ha preso Locatelli e lavora per il ritorno di Pjanic.