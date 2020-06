Dopo aver sistemato i rinnovi (manca solo l’ufficialità) di Mertens e Zielinski, il giocatore che anima il mercato in uscita del Napoli è Arek Milik. Giuntoli è stato chiaro, per rimanere deve avere la testa giusta, in più il ds azzurro è in contatto con l’entourage del polacco per risolvere la situazione contrattuale, sia in un verso che in un altro. Infatti, l’ex Ajax andrà in scadenza nel 2021, e la linea che De Laurentiis vorrebbe applicare è quella di cederlo questa estate per evitare di perderlo a zero l’anno prossimo. Come riporta Tuttosport, c’è un poker di squadre su Milik: Juventus, Milan, Arsenal ed Everton. Il presidente partenopeo chiede 50 milioni di euro.