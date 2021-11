è uno dei punti di forza del Frosinone in Serie B. Le sue prestazioni sono costantemente monitorate da diverse squadre di Serie A, tra cui la, ma anche il. Ed è agli azzurri che, agente del difensore, ha lanciato un assist, durante un'intervista a Radio Marte.“Gatti ha fatto una decina di partite ma ha già le attenzioni di alcune squadre top di Serie A. Fino a un paio di anni fa giocava in Interregionale, ha dovuto lasciare gli studi e lavorare ai mercati, tornava la sera. Se il Napoli farà un’offerta importante potrà arrivare anche a gennaio? Penso che bisognerebbe chiedere alla società. Ciò che io penso è che Giuntoli fa un lavoro eccezionale, il suo staff è sempre sui campi e molto attento. Li apprezzo e stimo., che può essere appunto Gatti, al quale auguro di essere il centrale della Nazionale per 10 anni., si esalta dentro le partite e nei contesti dove c’è grande trasporto emotivo. Credo che una società come il Napoli, che ha questo tipo di pubblico e passione, possa essereper le sue caratteristiche morali. Via già a gennaio? Di certo lo stimano molto, c’è tempo".