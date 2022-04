8









La Juventus vuole accaparrarsi Davide Frattesi dal Sassuolo in estate. Stando però a quanto riporta FCInternews.it non ci sarebbe solo un'asta tra Juventus ed Inter ma si sarebbero aggiunti anche altri club esteri. Si tratterebbe di West Ham e Borussia Dortmund. Tuttavia al momento sembrerebbe l'Inter ad essere in leggero vantaggio sulle altre pretendenti.