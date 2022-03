La Juventus avrebbe pensato all'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi per sostituire in estate Paulo Dybala. Come riporta Sportmediaset i neroverdi lo valutano 35 milioni di euro. Attenzione alla concorrenza però: Milan in pole, Juventus e poi più defilato il Napoli ma comunque da non sottovalutare. La Juventus se davvero lo vorrà dovrà superare la concorrenza.