Il mercato che verrà sarà sicuramente un mercato diverso, modificato dall’emergenza coronavirus, sia nelle tempistiche sia nelle modalità, con i club che avranno disponibilità economiche inferiori. In attesa delle decisioni che la Fifa prenderà sulla prossima sessione estiva, gli uomini di mercato non restano con le mani in mano e progettano i prossimi colpi. Chi vorrà rivoluzionare nuovamente la propria rosa è il Real Madrid, che ha stilato una fitta lista di nomi, spesso e volentieri condivisi anche dalla Juventus. Come riporta Calciomercato.com, il nome più caldo per la porta dei Blancos e Donnarumma, accostato anche ai bianconeri. A centrocampo il giocatore conteso è Paul Pogba, richiesto a gran voce dal tecnico Zidane, mentre per l’attacco l’obiettivo è Haaland, enfant prodige del Borussia Dortmund inseguito da Paratici nel mercato invernale.