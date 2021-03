La sconfitta in casa con il Benevento è stata un colpo durissimo per le speranze scudetto della Juventus. I bianconeri perdono l’opportunità di avvicinarsi all’Inter capolista e sono quasi sicuramente fuori dalla corsa per il tricolore. Il divario con i nerazzurri sembra ormai troppo pesante - anche se entrambe le squadre hanno una partita da recuperare - e la pensano così anche gli esperti che, si legge in una nota, abbassano ancora la quota scudetto dell’Inter, oggi a un rasoterra 1,05, con le possibilità dei bianconeri che invece salgono a 16 volte la posta. Un record in negativo per Pirlo visto che la quota scudetto della “sua” Juventus è la più alta degli ultimi 10 anni. Non solo, la Juventus, ora, deve guardarsi le spalle: i bianconeri sono terzi insieme a un’Atalanta che non accenna a perdere colpi e il vantaggio sul Napoli è di appena 5 punti, con lo scontro diretto contro gli azzurri che potrebbe ribaltare le gerarchie. Per i betting analyst però, la squadra di Pirlo resta ancora tra le favorite per qualificarsi alla prossima Champions, il piazzamento dei bianconeri tra le prime quattro in classifica è infatti a 1,12, davanti al Milan, a 1.25, all’Atalanta a 1,33 e al Napoli, a 1,85.