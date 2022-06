La Juve punta a trattenere De Ligt, ma le notizie che arrivano dagli ultimi incontri tengono aperte tutte le porte. Soprattutto quelle che porterebbero il centrale lontano da Torino.



I piani della Juve e quelli di Matthijs sembrano non combaciare, le parti potrebbero proseguire insieme anche solo per una sola stagione, a patto che sul rinnovo ci si venga incontro. Non dovesse accadere? Sarebbe probabilmente addio, alle cifre pattuite dalla Juventus: la clausola rescissoria ammonta a 125 milioni di euro. Non esattamente pochi: potrebbero rifinanziare tutto il mercato juventino.