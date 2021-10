A volte anche vincere fa male... Letteralmente! Oltre alla (leggera) botta in testa che Giorgioha inavvertitamente rifilato a Manueldurante l'esultanza per il gol, anche Federicoha concluso il derby dirimediando un colpo: in piena trance agonistica, il tecnico dellaMassimilianoha infatti dato al suo numero 20 un calcetto di incoraggiamento sul fondoschiena, che l'attaccante, almeno a giudicare dalla sua smorfia, deve aver percepito in maniera non poco dolorosa.