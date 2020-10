Sara Gama è lontana dai campi per una lesione muscolare patita a inizio settembre e confermata da ulteriori esami la scorsa settimana. Dagli studi di Sky Sport è arrivata una proiezione su quando potrebbe tornare a disposizione di coach Rita Guarino. Forse la capitana della Juventus Women e della Nazionale ne avrà ancora per un mese. Ad ogni modo la Juve femminile sta dimostrando di essere uno squadrone e di saper sopperire a una pur grave assenza come questa, mantenendo il suo ruolino di marcia da schiacciasassi in Serie A.