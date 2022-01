Come racconta Tuttosport, la Juve deve fare nuovamente i conti con i problemi in difesa. "Detto di Cuadrado e Pellegrini che rileveranno De Sciglio e Alex Sandro , al centro Massimiliano Allegri sarà costretto ancora a scelte obbligate: un risentimento muscolare ha di nuovo fermato Leonardo Bonucci , che tornerà disponibile solo il 6 febbraio contro il Verona, dopo la sosta per le Nazionali, mentre Giorgio Chiellini deve recuperare dopo i 120 minuti contro l’Inter".