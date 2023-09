Nessuno sconto dal Team Usa. Anche la seconda amichevole, vinta 4-0 con l'Oman, ha visto la selezione americana schierare per 90 minuti più recupero Weston McKennie e per 79 minuti Timothy Weah. Ma entrambi saranno a disposizione contro la Lazio. Sono infatti attesi già in giornata a Torino, mentre la Juve li riaccoglierà in gruppo nella giornata di giovedì. A riferirlo è Calciomercato.com.