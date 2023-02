Paule Federicosono i grandi assenti della trasferta europea di Nantes. Se per il francese c'erano pochi dubbi, meno attesa era l'assenza dell'italiano, ancora alle prese con un affaticamento muscolare. Entrambi sono rimasti a lavorare alla Continassa con l'obiettivo, come riporta Tuttosport, di essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il Derby della mOle in programma martedì.