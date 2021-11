Tre giorni di riposo concessi per tutti, macontinueranno a lavorare alla Continassa. Che resta aperta per i due infortunati bianconeri. Quando tornano? Come racconta Tuttosport, in casa Juventus filtra un certo ottimismo sulle concrete possibilità che l’attaccante e il terzino possano aggregarsi alla squadra dopo la sosta. Per De Sciglio si tratta di recuperare da una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra con una prognosi di 3-4 settimane; per Kean si trattava di un affaticamento muscolare, ma senza lesioni.