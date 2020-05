Cristiano Ronaldo è già tornato in Italia, così come Szczesny e Pjanic che tra i calciatori della Juve all'estero aveva anticipato tutti rientrando a Torino il 19 aprile scorso. Secondo quanto riporta Tuttosport, i tre brasiliani volati in Sud America alcune settimane fa (Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro) sono attesi a Torino nella giornata di domani. Higuain invece rientrerà a Torino entro il week-end. Tutti coloro che rientrano dall'estero devono seguire i 14 giorni di quarantena imposti dal DPCM mentre il 18 maggio, almeno sulla carta, riprendono gli allenamenti individuali.