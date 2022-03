Per preparare il big match ci sono state due settimane. Vero, ma quanti giocatori erano al lavoro alla Continassa in attesa di Juve-Inter? Pochi, considerando anche che alcuni di quelli erano (e sono) infortunati o acciaccati. È l'edizione odierna di Tuttosport a fare il punto dei bianconeri che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali e che rientreranno a Torino nei prossimi giorni da svariate latitudini: il primo, un po' a sorpresa, sarà Juan Cuadrado, esentato dal restare con il gruppo colombiano in quanto squalificato per il match contro il Venezuela.

Nessuno sconto, invece, sul fronte azzurro, con Roberto Mancini che ha convocato i quattro bianconeri (Bonucci, Chiellini, Locatelli e De Sciglio) che erano già con lui anche per la sfida (poco utile) contro la Turchia: di un loro ritorno a disposizione non si parla prima di mercoledì pomeriggio, eventualmente per un blando allenamento, che invece slitterà probabilmente a giovedì mattina per Szczesny, Rabiot, De Ligt e Morata. Tempi ancora più lunghi per i brasiliani Danilo e Arthur, che giocheranno contro la Bolivia nella notte tra mercoledì e giovedì.

Non molto diversa, comunque, la situazione dei rivali dell'Inter: tutti i nerazzurri impegnati in Europa (Barella, Bastoni, Calhanoglu, Dzeko, Dumfries, Skriniar e Perisic) sono attesi ad Appiano mercoledì, mentre tra giovedì e venerdì arriveranno i sudamericani (Vecino, Sanchez, Vidal e Correa, che però non saranno titolari all'Allianz Stadium).