Da domani inizieranno i rientri dei nazionali con i primi della lista che saranno, impegnati oggi, mentre giovedì, a soli due giorni dalla gara, si aggiungeranno Morata, Kulusevski, Szczesny e i sei nazionali italiani. Il problema più grande restano però i tempi stretti per il rientro in Italia dei sudamericani con Dybala, Cuadardo, Danilo e Alex Sandro che rischiano di tornare in Italia senza avere la possibilità di svolgere neanche un allenamento prima della gara. Allegri ha iniziato la conta, la gara col Napoli è già decisiva, ma l'emergenza (con vista sull'esordio di Champions di martedì) non aiuta. Lo riporta Calciomercato.com.