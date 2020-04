3









Tutti a casa. E cioè, tutti a Torino. La Juve inizia a ritrovare i propri calciatori: in tanti si erano mossi, durante il lockdown, verso l'estero. Chi per riabbracciare la propria famiglia, chi per sfruttare questo momento per staccare dalla solita vita. Questa mattina è tornato Miralem Pjanic: era partito per il Lussemburgo, dove ha trascorso il compleanno in famiglia e festeggiato anche sua madre.



I RITORNI - Chiunque faccia ritorno in Italia, come da protocollo del DPCM del 10 aprile, dovrà rimanere due settimane in isolamento. Pure se si è asintomatici. Dunque, tocca far presto se si vuole rientrare per il 4 maggio, giorno della ripresa degli allenamenti. Oltre a Mire, quando tornano gli altri otto calciatori in giro per il mondo? Scorrete la nostra gallery per le date.