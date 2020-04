Alcuni giocatori della Juve, come Higuain, Pjanic e Douglas Costa, hanno lasciato l’Italia. Ufficialmente non c'è stata nessuna chiamata per farli rientrare. La Juve non ha fretta di richiamarli finché non arrivano comunicazioni ufficiali da parte di Lega, Federazione o Governo. Se dovesse essere confermata la data del 4 maggio come primo giorno utile per poter riprendere gli allenamenti, si inizierà a pensare a un programma di lavoro e a quel punto chi è lontano dall'Italia tornerebbe a Torino.