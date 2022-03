Quanto mancano, a centrocampo! Non perché il trio non stia reggendo il peso delle aspettative, tutt'altro. Ma perché McKennie e Zakaria davano qualcosa di diverso, spesso qualcosa in più. Entrambi sono fermi, entrambi rientrerenno ad aprile. Sì, ma quando?



Per Tuttosport, tornerà dopo la pausa (nel mirino l’Inter il 3 aprile) Denis Zakaria , fermato a Empoli da una lesione all’adduttore della coscia sinistra, per rivedere Weston McKennie occorre aspettare la seconda metà di aprile.